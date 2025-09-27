দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে: সিইসি
নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে ‘নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৫’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইসি এমন মন্তব্য করেন। আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মিলনায়তনে এ সম্মেলন হয়।
নাসির উদ্দিন বলেন, ‘যে পরিস্থিতিতে দেশটা যাচ্ছে তাতে আমাদের কাজ আদায় করা কঠিন। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সেসব মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি সব সময় পজেটিভ চিন্তা করি। কোনো কিছু নেগেটিভ দেখি না। বিশেষ পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচন হচ্ছে। বিশেষভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।’
সিইসি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে বলেই প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ব দরবারে গিয়ে জোর দিয়ে বলছেন ফেব্রুয়ারিতেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। আমরা সেটা করতে পারবো।’
আরও পড়ুন
কারাবন্দি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভোটে আনার কথা ভাবছি: সিইসি
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, শাপলা প্রতীক ও পি আর নিয়ে যা বললেন সিইসি
ফেব্রুয়ারিতেই ভোট, কেউ ফাউল করতে নামবেন না: সিইসি
নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের বেআইনি কাজের নির্দেশনা দেওয়া হবে না জানিয়ে ইসি প্রধান বলেন, ‘আইনি ও বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হবে। নির্বাচন কর্মকর্তাদের ওয়াদা করতে হবে- কোনো দল ও ব্যক্তির পক্ষে নয়, আগামী নির্বাচনে সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন।’
সম্মেলনে উপস্থিত মাঠ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নাসির উদ্দিন বলেন, ‘যে ওয়াদা, শপথ আমরা প্রধান বিচারপতির কাছে করেছিলাম সেই দায়িত্ব আপনাদের অর্পণ করলাম। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।’
এমওএস/একিউএফ/জেআইএম