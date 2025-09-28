ইসি তাহমিদা
পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি প্রশ্নবিদ্ধ, দেশের জনসংখ্যা ১৯ কোটি
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জনশুমারি প্রশ্নবিদ্ধ উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) তাহমিদা আহমদ বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৯ কোটি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছে এক কোটি ৫১ লাখ মানুষ।
রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এক সংলাপে ইসি তাহমিদা এ তথ্য জানান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।
বিবিএস প্রকাশিত জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
এ বিষয়ে ইসি তাহমিদা বলেন, জনসংখ্যা নিয়ে বিবিএসের তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ। একবার তারা যেটি প্রকাশ করলো, পরে আবার সেটি কমিয়ে দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।
নিজেদের তথ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা যে ভোটার তালিকা করলাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে, সেখান থেকে তথ্যটা পেয়েছি। এটা একদম ঠিক। আমাদের লোকসংখ্যা হলো ১৯ কোটি। এর মধ্যে এক কোটি ৫১ লাখ বাইরে, প্রবাসী যেটাকে বলা হয়। শুধু ঢাকায় রয়েছে এক কোটি ৫১ লাখ মানুষ।’
এমওএস/একিউএফ/জিকেএস