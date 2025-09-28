  2. জাতীয়

ইসি তাহমিদা

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি প্রশ্নবিদ্ধ, দেশের জনসংখ্যা ১৯ কোটি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি প্রশ্নবিদ্ধ, দেশের জনসংখ্যা ১৯ কোটি
নির্বাচন কমিশনার (ইসি) তাহমিদা আহমদ/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জনশুমারি প্রশ্নবিদ্ধ উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) তাহমিদা আহমদ বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৯ কোটি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছে এক কোটি ৫১ লাখ মানুষ।

রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এক সংলাপে ইসি তাহমিদা এ তথ্য জানান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।

বিবিএস প্রকাশিত জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।

এ বিষয়ে ইসি তাহমিদা বলেন, জনসংখ্যা নিয়ে বিবিএসের তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ। একবার তারা যেটি প্রকাশ করলো, পরে আবার সেটি কমিয়ে দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিজেদের তথ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা যে ভোটার তালিকা করলাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে, সেখান থেকে তথ্যটা পেয়েছি। এটা একদম ঠিক। আমাদের লোকসংখ্যা হলো ১৯ কোটি। এর মধ্যে এক কোটি ৫১ লাখ বাইরে, প্রবাসী যেটাকে বলা হয়। শুধু ঢাকায় রয়েছে এক কোটি ৫১ লাখ মানুষ।’

এমওএস/একিউএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।