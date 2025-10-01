মাদরাসায় পড়েছি, এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন: ধর্ম উপদেষ্টা

মাদরাসায় পড়েছি, এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন: ধর্ম উপদেষ্টা
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, আমি মাদরাসায় পড়েছি, এটাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এরপর আমি যে সাধারণ শিক্ষা অর্জন করেছি সেটা ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) ঢাকায় সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ার সভাকক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ২৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা।
আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, আমি নিজে মাদরাসার ছাত্র। আমার প্রথম তালিম আলিফ, বা, তা, ছা। আমি পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত অর্জন করেছি। মাদরাসাই আমার ভিত্তি। এটাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এরপর আমি যে সাধারণ শিক্ষা অর্জন করেছি সেটা ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।
উপদেষ্টা বলেন, অতি আধুনিক বিষয়ের ভারে মাদরাসার শিক্ষার যে ঐতিহ্য কোরআন, হাদিস, ফিকহ প্রভৃতি কোণঠাসা হয়ে গেছে। আমরা অবশ্যই আধুনিক শিক্ষা নেবো। তবে মাদরাসা শিক্ষা হচ্ছে বিশেষায়িত শিক্ষা। মাদরাসা হলো আলেম তৈরির কারখানা।
তিনি বলেন, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া একটি ঐতিহ্যের স্মারক। এটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।
‘আড়াইশো বছরের আমাদের ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আলিয়া পদ্ধতির মাদরাসার অবদান সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। মাদরাসা-ই-আলিয়া থেকে ডিগ্রি অর্জন করে হাজার হাজার ছাত্র আমাদের সচিবালয়, সেনাবাহিনী, প্রশাসন যন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ মাদরাসার অবদান অবিস্মরণীয়। এখান থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি তৈরি হয়েছে।’
ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন, ঢাকা আলিয়া যুগ যুগ ধরে এ সমাজ, রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আগামীতে এ প্রতিষ্ঠান দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
ছোট ছোট মতপার্থক্য ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া থেকে ঐক্যের বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উপমহাদেশে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সূচনালগ্নের ইতিহাস তুলে ধরে ড. খালিদ বলেন, অনেক চড়াই-উৎরাই, ত্যাগ-কোরবানির মাধ্যমে আলিয়া পদ্ধতির মাদরাসার অভিযাত্রা শুরু হয়। ইংরেজরা এটাকে ভালোভাবে দেখেনি, তারা সিলেবাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারপরও সে সময়ের ওলামায়ে কেরামরা দ্বীনি শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। অন্যান্যের মধ্যে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মাদরাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওবায়দুল হক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।
আরএমএম/এমএএইচ/জিকেএস