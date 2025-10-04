সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার ৩

সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার ৩
রাজধানীতে ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগে আসাদুর রহমান আকাশ (২৪) ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।
আটক অন্যরা হলেন- মো. ফরিদ উদ্দিন (২৬) ও মো. রবিন (২৫)।
যৌথবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোররাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চাঁদাবাজি, মব ভায়োলেন্স এবং কিশোর গ্যাং পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিল।
আসাদুর রহমান আকাশ ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে বিপুল পরিমাণ চাঁদা আদায় করতো। এছাড়া সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।
সম্প্রতি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তাদের চাঁদাবাজি ও মব ভায়োলেন্সের ঘটনা সংবাদ আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর যৌথবাহিনী বিশেষ তৎপরতা শুরু করে।
আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
