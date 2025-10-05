স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
মেডিকেল রিপোর্টে পাহাড়ে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি
পাহাড়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলেও মেডিকেল রিপোর্টে কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রোববার (৫ অক্টোবর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে যে বড় একটা ঘটনা ঘটেছিল, যে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করা এবং শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্তের পেছনে ফ্যাসিস্টদের দোসরদের মদত রয়েছে। যা ইতিমধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। একটি পার্শ্ববর্তী দেশ দুর্গাপূজার প্রতিমা তৈরি করার সময় আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে যেভাবে নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপনের সংবাদ পাওয়া গেছে এবং অসুরের মুখে দাড়ি দেওয়ার কাজটির মধ্যেও তারই যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে।’
‘কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা গোয়েন্দা সংস্থার সময় করা নজরদারি দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য গঠিত পূজামণ্ডপ কমিটির সহযোগিতা এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এই কুচক্রীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘যে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে মেডিকেল রিপোর্টে সে ধর্ষণের কোনো আলামতই পাওয়া যায়নি। সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পাহাড়ের সাধারণ জনগণকে পাহাড়ি বাঙালির সহযোগিতায় এই ঘটনা আমরা সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘ইতিমধ্যে পার্বত্য এলাকায় অবরোধ ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট ও তাদের সহযোগীরা কয়েকটি পূজামণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগিয়ে ধর্মীয় বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক উসকানি ও সহিংসতার সৃষ্টির পাঁয়তারা করেছিল। এ ঘটনায় কিছু ফ্যাসিস্ট বুদ্ধিজীবীরও ইন্ধন ছিল। কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। গতবারের ন্যায় এবারও সারাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও উৎসাহমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য আমি সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বোপরি সকল সাধারণ জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’
গতকাল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে কোরআন অবমাননার বিষয়ে একটি ঘটনা ঘটেছে। এটা কি ওটার (পূজা) সঙ্গে যোগসূত্র আছে কি না- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এটার যেহেতু অনুসন্ধান শেষ হয়নি, এজন্য আমরা এটার (পূজার ঘটনা) সাথে যোগসূত্র আছে কি না বলতে পারবো না।’
আরও পড়ুন
স্বস্তি ফিরছে খাগড়াছড়িতে
খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার
খাগড়াছড়িতে হত্যা ও সহিংসতায় পুলিশের তিন মামলা
খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় আপনারা ভারতকে দোষারোপ করেছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভারতের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘এটার ক্ষেত্রে আপনারা কাকে দোষ চাপাচ্ছেন? আপনার প্রতিক্রিয়া কী, আপনি বাংলাদেশি হিসেবে? এটা আপনারা দেখতেছেন, উনি কী বললো ওইটা না। যেহেতু আপনারা কিন্তু নিজেরাই ঘটনাটা দেখতাছেন। নিজেরা আপনারা চাক্ষুষ সাক্ষী। তো ওনার উদ্ধৃতি দিয়া তো আমাদের কোনো কিছু নেই। আপনারা যেটা দেখছেন আপনারা ওইটা লিখতেছেন এবং জনগণ আপনাদের বেশি বিশ্বাস করবে।’
তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশ কি চায় না যে বাংলাদেশ স্থিতিশীল থাকুক বা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চায় কি না- এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এটা হয়তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন। আমরা আপনার এ প্রশ্নটা পেলাম তো, আমরা এখন অনুসন্ধান করে দেখে হয়তো উত্তর দিতে পারবো।’
কতটি মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগানো হয়েছে- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘৭৯৩টি মণ্ডপে এমন করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জিডি করা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।’
‘আমরা এটা নিয়ে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ধর্মীয় নেতারা এটা নিয়ে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করছেন।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা যে কোনো সময় উঠে যেতে পারে- এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা যদি কোনো কিছু বলে থাকেন ওই ব্যাপারে আমার কোনো কমেন্ট নেই।’
সারাদেশে আইন পরিস্থিতি আপনি কী রকম দেখছেন- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা যে রকম দেখছেন আমি একই রকম দেখছি। আমাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি উন্নতি হইছে না?’
আরএমএম/এমএমকে/জিকেএস