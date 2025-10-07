টিআইবির বিবৃতি
বাংলাদেশের দুর্নীতি সূচক নিয়ে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের তথ্য ভুল
লন্ডনভিত্তিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।
মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাটি এ দাবি করে। টিআইবি জানায়, ১৯৯৫ সাল থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশ ২০০১ সালে প্রথম এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেবারই তালিকায় এর অবস্থান ছিল সর্বনিম্ন। তখন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার।
এরপর ২০০৫ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর সূচকের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন অবস্থান অপরিবর্তিত ছিল। তখন ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার। তাই বিএনপির শাসনামলের টানা পাঁচ বছর দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে ছিল বলে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস প্রকাশিত তথ্য সঠিক নয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, টিআই প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানসংক্রান্ত উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত সবাইকে পুনরায় অবগত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি এড়িয়ে চলার অনুরোধ করছে টিআইবি। এরই মধ্যে টিআইবি ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকদের তাদের ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে সরাসরি অবহিত করাসহ সংশোধনীর অনুরোধ করেছে।
টিআইবি জানায়, দুর্নীতির ধারণা সূচক নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ এতে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই। পৃথিবীর অন্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতো টিআইবিও এটি দেশীয় পর্যায়ে প্রকাশ করে মাত্র।
