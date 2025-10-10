লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরও ৩০৯ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরও ৩০৯ বাংলাদেশি
লিবিয়া থেকে আরও ৩০৯ অনিয়মিত বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে লিবিয়ার ত্রিপোলি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ফ্লাই ওয়া ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তারা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লিবিয়া সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় তাদের ফেরত আনা হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, প্রত্যাবাসিতদের বেশিরভাগই মানবপাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। তাদের অনেকেই সেখানে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন।
বিমানবন্দরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসিতদের অনুরোধ জানানো হয়, মানবপাচার ও অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে যেন তারা নিজেরা তাদের অভিজ্ঞতা সমাজে শেয়ার করেন।
প্রত্যাবাসন শেষে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) প্রত্যেক বাংলাদেশিকে খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে।
লিবিয়ার বিভিন্ন আটককেন্দ্রে এখনো অনেক বাংলাদেশি বন্দি আছেন। তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
