সাবেক নৌবাহিনী প্রধান সরওয়ার জাহানকে সামরিক মর্যাদায় দাফন

সাবেক নৌবাহিনী প্রধান সরওয়ার জাহানকে সামরিক মর্যাদায় দাফন
সাবেক নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল সরওয়ার জাহান নিজাম (অব.)-এর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা শেষে সামরিক রীতি অনুসারে যথাযথ সম্মান দিয়ে বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পর মরদেহ দাফন করা হয়।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, শনিবার (১১ অক্টোবর) বাদ জোহর নৌবাহিনী সদর দপ্তর জামে মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় অংশ নেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধান, প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধানসহ সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য।
জানাজার পর সামরিক রীতিনীতি অনুসারে মরহুমকে যথাযথ সম্মান দিয়ে বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।
আইএসপিআর আরও জানায়, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান মরহুমের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দাফনকালে প্রথানুযায়ী ফাঁকা গুলি বর্ষণ ও অন্যান্য সামরিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
পরবর্তীতে বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান মরহুম ভাইস অ্যাডমিরাল সরওয়ার জাহান নিজামের সহধর্মীনীর হাতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পতাকা, ক্যাপ, সোর্ড, মেডেল ও ইনসিগনিয়া তুলে দেন।
উল্লেখ্য, ভাইস অ্যাডমিরাল সরওয়ার জাহান নিজাম ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১০ অক্টোবর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৭৩ বছরে বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
টিটি/এমএমকে/জেআইএম