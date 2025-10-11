ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে দিনব্যাপী ‘৫ম ডিপ্লোমা সামিট’ অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কলেজ বিভাগের উদ্যোগে ‘৫ম ডিপ্লোমা সামিট-২০১৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর আইডিবি ভবনে এ সামিট অনুষ্ঠিত হয়।
কেন্দ্রীয় কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক হাফেজ ইউসুফ ইসলাহির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহিদুল ইসলাম বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব তৈরির বিকল্প নেই। ইসলামী ছাত্রশিবির এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাদের প্রতি সমাজ আস্থা রাখবে এবং যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে অনিবার্য হয়ে উঠবে।
তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছাত্রশিবিরের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক। অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সমসাময়িক কার্যক্রমের কারণে মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। সমাজের এই প্রত্যাশা পূরণে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের সব পর্যায়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হবে।
জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, আজকের ডিপ্লোমা সামিট আয়োজনের মূল লক্ষ্য আপনাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা। এখান থেকে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন গাইডলাইন ও নির্দেশনাগুলো কাজে লাগাতে হবে। অভিজ্ঞ একাডেমিশিয়ানদের পরামর্শগুলো পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
ছাত্রশিবির সভাপতি বলেন, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা অর্জন করাও অপরিহার্য। মেধার সঙ্গে নৈতিকতার সমন্বয় করতে না পারলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দেশে দুর্নীতি ও অনৈতিকতার সয়লাব দেখা দেবে। নৈতিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নৈতিকতার কোনো বিকল্প নেই।
সারাদেশের বাছাইকৃত ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সামিটে ‘আগামীর বাংলাদেশ গঠনে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ভূমিকা’, ‘মনোভাব ও আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude and Manners)’, ‘ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা’ এবং ‘ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ক্যারিয়ার ভাবনা ও জব অপরচুনিটিস’-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক ডা. নাঈম তাজওয়ার, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক হাফেজ ডা. রেজওয়ানুল হক, প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, ইসলামিক স্কলারসহ বিভিন্ন একাডেমিশিয়ানরা।
আরএএস/এমএমকে/জেআইএম