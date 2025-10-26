ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গ্যাসের গন্ধ, আতঙ্কিত না হতে পরামর্শ তিতাসের
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের বাতাসে গ্যাসের তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার অনেকে। তবে এই ঘটনায় জনসাধারণকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাত থেকেই ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বাতাসে গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে রাজধানীর কুড়িল, বসুন্ধরা, মাটিকাটা গেট, উত্তরা, আশকোনা, ভাষানটেক, দক্ষিণখানসহ বিভিন্ন এলাকার বাতাসে গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
তিতাসের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ এইচ এম মাছউদুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাইপলাইন সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কার কাজের সময় পাইপলাইনে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া হয়। এর কারণে গন্ধ ছড়াতে পারে। আবার পাইপলাইন লিকেজের কারণেও অনেক সময় এমন গন্ধ ছড়ায়। এটি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কোন এলাকায় এমন সমস্যা হচ্ছে তা জানিয়ে তিতাসের হেল্পলাইনে ফোন দিলে আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যাবে।
