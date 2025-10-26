  2. জাতীয়

মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ

প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড পড়ে একজন পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনায় বর্তমানে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। নিহত ওই পথচারীর নাম আবুল কালাম। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নরিয়ায়।

রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথেই মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। কখন চালু হবে তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন জাগো নিউজকে জানান, বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে শরীয়তপুরের নরিয়ার আবুল কালাম মারা গেছেন। ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশ রয়েছে।

এর আগেও গত বছর সেপ্টেম্বরে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়েছিল। ওই দিন প্রায় ১৪ ঘন্টা মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। আজ কত সময় পর মেট্রোরেল চলাচল শুরু হবে তা সুনির্দিষ্ট করে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সূত্র জানাতে পারেনি।

ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, মেট্রোরেলের লাইনের নিচে উড়ালপথের পিলারের সঙ্গে রাবারের এসব বিয়ারিং প্যাড থাকে। এগুলোর প্রতিটির ওজন আনুমানিক ১৪০ বা ১৫০ কেজি। এসব বিয়ারিং প্যাড ছাড়া ট্রেন চালালে উড়াল পথ দেবে যাওয়া কিংবা স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্যেই মেট্রোরেলের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে।

