দুর্যোগ ও জরুরি সেবায় মানসিক স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তির তাগিদ

দুর্যোগ ও জরুরি সেবায় মানসিক স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তির তাগিদ
যে কোনো দুর্যোগ ও সংকটময় পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশ যেন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তাকে একীভূত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত ‘সংকট থেকে সেবা: মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সংলাপ ও পদক্ষেপ’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে আলোচনায় তারা এই পরামর্শ দেন। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষে সাজেদা ফাউন্ডেশন এই আয়োজন করে।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও ১৭ কোটির অধিক জনসংখ্যার এই দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা তেমন গুরুত্ব পায় না। যেখানে ২ কোটি ৮০ লাখের অধিক মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন।
আলোচনায় একটি উপস্থাপনাতে উল্লেখ করা হয়, দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় একটি বড় ঘাটতি রয়েছে। কারণ দেশে মাত্র ১ হাজার ৫২৫ জন মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মী রয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৬০ জন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ৫৬৫ জন মনোবিজ্ঞানী এবং ৭০০ জন নার্স।
আলোচনায় বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও উন্নয়ন খাতের কর্মীরা যোগ দেন। যেখানে তারা দুর্যোগ ও সংকটের সময় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ, ন্যায্যতা ও মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুযোগ ও বাধা-বিপত্তিগুলো আলোচনা করেন।
