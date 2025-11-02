  2. জাতীয়

ডা. জাকির নায়েক প্রসঙ্গ

পলাতককে অন্য দেশে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
পলাতককে অন্য দেশে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার ডা. জাকির নায়েকের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে ভারতের মন্তব্য বাংলাদেশের নজরে এসেছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ‘কোনো দেশের অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে অন্য দেশে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।’

ডা. জাকির নায়েকের নাম উল্লেখ না করে রোববার (২ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এম মাহবুবুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র একজন ইসলামী স্কলারের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা বাংলাদেশের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এস এম মাহবুবুল আলম আরও বলেন, ‘আমরাও বিশ্বাস করি, কোনো দেশের অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে অন্য দেশে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।’ অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই ইসলামিক স্কলারের ঢাকা আসার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

উল্লেখ্য, বিশ্বখ্যাত ইসলামী বক্তা ডা. জাকির নায়েক আগামী ২৮ নভেম্বর ঢাকায় আসতে পারেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি দুই দিনের সফরে একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

তবে জাকির নায়েক ঢাকায় এলে তাকে গ্রেফতার করে দিল্লির হাতে তুলে দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি দাবি করেন, নায়েক ভারতের আইনে অভিযুক্ত এবং পলাতক ব্যক্তি।

জেপিআই/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।