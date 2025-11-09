পলিথিন, শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে সারাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

পলিথিন, শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে সারাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান
দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। রোববার (৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসারে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে বলা হয়- বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ জেলা ও ঢাকা মহানগরের চকবাজার এলাকায় পরিচালিত অভিযানে পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের অপরাধে ৩টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৬টি মামলায় মোট ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় ও ৩ হাজার ২৫০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।
এসময় বিভিন্ন বাজার, সুপারশপ ও দোকান মালিকদের নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সতর্কতামূলক বার্তা দেওয়া ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।
একই দিনে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের টিকাটুলি এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৬টি মামলায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য ও আদায় করা হয় এবং ৬০টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালকদের সতর্কতামূলক নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ অনুসারে খুলনা ও ঢাকা মহানগরের টিকাটুলি এবং শ্যামলী এলাকায় নির্মাণসামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে মোট ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সতর্ক করা হয় এবং বায়ুদূষণকারী নির্মাণসামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের এসব অভিযান চলমান থাকবে বলে জানানো হয়।
এমইউ/এমআইএইচএস/জিকেএস