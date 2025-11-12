  2. জাতীয়

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের আরও ৪৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৪৪ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গ্রেফতারদের মধ্যে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী, অর্থায়নকারী এবং পরিকল্পনাকারী রয়েছেন।

আগামী ১৩ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দিন ঠিক করা হবে।

এ অবস্থায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ১৩ নভেম্বরের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলটির নেতারা এই কর্মসূচি সফল করতে কর্মী-সমর্থকদের আহ্বান জানাচ্ছেন।

দিনটিকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এরই মধ্যে লকডাউন কর্মসূচিকে সামনে রেখে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করেছেন। এরই মধ্যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অনেককে গ্রেফতারও করেছে।

এদিকে কয়েকদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, বাস-প্রাইভেটকারে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর বাইরেও বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এরই মধ্যে ময়মনসিংহে বাসে আগুনের ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন।

তবে ১৩ নভেম্বর ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা তল্লাশি জোরদারের পাশাপাশি ঢাকা ও আশপাশের জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

