এফএম রেডিও নীতিমালা লঙ্ঘন করছে কি না দেখতে রেগুলেটরি কমিটি
বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র (এফএম রেডিও) স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না- সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ‘জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি’ গঠন করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
‘বেসরকারি মালিকানায় এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২’ অনুযায়ী এ কমিটি গঠন করে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
ছয় সদস্যের এ কমিটিরি সভাপতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব। এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সম্প্রচার) কমিটির সদস্য সচিব।
কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- আইন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোহাম্মদ রুমেল, শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক ড্যানিয়েল আফজালুর রহমান, রেডিও ফূর্তির উপ-মহাব্যবস্থাপক রাহাত মাহমুদ খান ও বিআরটিসির একজন প্রতিনিধি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘বেসরকারি মালিকানায় এফ এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২’ এর অনুচ্ছেদ ১৮(৫), (৬) ও (৭) অনুসারে ‘জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি’ গঠন করা হলো।
কমিটি বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার চ্যানেল স্থাপনে কারিগরি উপ-কমিটি থেকে সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।
সম্প্রচার সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় সময়োপযোগী সংশোধনী সম্পর্কে পরামর্শ দেবে এ কমিটি।
এছাড়া কারিগরি উপ-কমিটি এবং মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রেগুলেটরি কমিটি।
