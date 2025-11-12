বাড্ডায় যুবককে গুলি করে হত্যা

বাড্ডায় যুবককে গুলি করে হত্যা
রাজধানীর বাড্ডায় কমিশনার গলিতে গুলিতে মামুন শিকদার (৩৯) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিনগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। দুপুরে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। নিহত মামুনের বাড়ি পটুয়াখালীর দুমকি থানার আলগি গ্রামে।
স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিনগত রাতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মধ্য বাড্ডার কমিশনার গলি এলাকায় মামুন শিকদারকে গুলি করে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।
ওসি বলেন, নিহত ওই ব্যক্তি একজন শ্রমজীবী ছিলেন বলে জানা গেছে। মামুন যে বাসায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি সে বাসায় থাকতেন না। ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
