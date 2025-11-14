সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৬৭৭
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও ৯০৬ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৭৭১ জন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৬৭৭ জনকে।
আরও পড়ুন
ঢাকা ও আশপাশের জেলায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
অভিযোগের তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার এসআইসহ তিন পুলিশ সদস্য
মোহাম্মদপুরে গোপন কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ ককটেল উদ্ধার
অভিযানে জব্দ করা হয় একটি এলজি, তিনটি একনলা বন্দুক, একটি .২২ বোরের রিভলবার, একটি অবিস্ফোরিত ককটেল, তিনটি তাজা কার্তুজ, একটি বিস্ফোরিত ককটেলের টুকরা, লাল স্কচটেপে মোড়ানো দুটি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু, চারটি ককটেল, নয় রাউন্ড কার্তুজ, ১৫টি কার্তুজের খোসা, ১০টি রামদা এবং একটি করে কাটার, বার্মিজ চাকু, লোহার কুঠার, ছেনি ও স্টিলের করাত।
কেআর/একিউএফ/এএসএম