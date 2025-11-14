  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ২২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ২২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন মুজাহিদ, রিপন, সাদ্দাম, সুমন, শরিফ, তৌসিফ হোসেন, আব্দুল আল মামুন, রবিউল, আরাফাত হোসেন তুহিন, ইলিয়াস হোসেন মিরাজ, ডালিম ভূঁইয়া, ফুয়াদ, বন্ধন, সামসাদ, ইকরাম তোতা, ইমরান, আজাদ, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, আক্তার হোসেন কাল্লু, শাকিল শিকদার ও মমিন।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ২২ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়।

এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

কেআর/একিউএফ/এএসএম

