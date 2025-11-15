চট্টগ্রামে মোবাইল মেকানিক খুন: প্রধান অভিযুক্তসহ গ্রেফতার ৩
চট্টগ্রামের এনায়েত বাজার এলাকায় মোবাইল মেকানিক আকাশ ঘোষ (২৬) হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্তসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাতে চন্দনাইশ ও নগরীর কোতোয়ালি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন- মো. সানি (২৪), তার ভাই মো. ইউসুফ (৩৫) এবং শাকিল আলম ফয়সাল (২৬)।
ওই মোবাইল মেকানিককে ডেকে নিয়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় বলে জানায় র্যাব।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) র্যাব-৭ এর চান্দগাঁও ক্যাম্পে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাওহিদুল ইসলাম। তিনি জানান, হত্যার পর প্রধান অভিযুক্ত সানি চন্দনাইশের রওশন হাট এলাকায় তার মামার বাড়িতে আত্মগোপনে চলে যান। সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইউসুফকে চৈতন্যগলি থেকে এবং শাকিলকে রেয়াজউদ্দিন বাজার এলাকা থেকে ধরা হয়।
হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করে র্যাব। তাওহিদুল ইসলাম বলেন, হত্যার পর ছুরিটি ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পরে রেয়াজউদ্দিন বাজার উকিল বাড়ি জামে মসজিদসংলগ্ন একটি নালা থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।
এর আগে, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে এনায়েত বাজার কসাইপাড়া এলাকায় পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে নিহত হন আকাশ ঘোষ (২৬)। তিনি এনায়েত বাজারের গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা।
