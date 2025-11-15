ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজ
ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইকারীদের বীরত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে ‘মুক্তি তোরণ’
রাজধানীতে নির্মিত ‘মুক্তি তোরণ’ ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইকারীদের বীরত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) মিরপুর-১০ থেকে মিরপুর-২ নম্বরগামী সড়কে নবনির্মিত মুক্তি তোরণ উদ্বোধনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই আন্দোলনের স্মৃতি ধারণ করে মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সের সামনে এ তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে।
এর আগে গত ৪ নভেম্বর আগারগাঁওয়ে বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সড়ক এবং প্রগতি সরণিতে বাড্ডা বৌদ্ধ মন্দির এলাকার সামনে দুটি তোরণ উদ্বোধন করা হয়।
আজ তোরণ উদ্বোধন শেষে ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজ বলেন, ‘এই তোরণ মিরপুরের সংগ্রামী ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে থাকবে। জুলাই আন্দোলনে যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এই তোরণ তাদের বীরত্ব ও সংগ্রামের স্মৃতি নতুন প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেবে।’
ডিএনসিসি প্রশাসক পরে মিরপুর এলাকায় অবৈধ ব্যানার-ফেস্টুন উচ্ছেদ অভিযান পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বহুদিন ধরে অনুরোধ করছি অবৈধভাবে ব্যানার-ফেস্টুন লাগাবেন না। কিন্তু অনেকেই শুনছেন না। তাই আর অনুরোধ নয়, এরই মধ্যে জরিমানা কার্যক্রম শুরু করেছি। এখন থেকে ব্যাপকহারে অবৈধ বিজ্ঞাপন, ব্যানার-পোস্টার স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা করা হবে।’
এরপর মোহাম্মদ এজাজ ৬০ ফিট সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রশাসক বলেন, ‘আগামী বিজয় দিবসে আমরা এ সড়ক জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দিতে পারবো বলে আশা করছি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর দখলমুক্ত করে জনগণের জন্য সড়কটি উন্মুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত।’
এসময় ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দীন, অঞ্চল-২-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলামসহ ডিএনসিসির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
