রুট পারমিট বাদে বাস-মিনিবাস চললে আইনানুগ ব্যবস্থা: বিআরটিএ
রুট পারমিট বাদে, মেয়াদোত্তীর্ণ রুট পারমিট ব্যবহার বা অনুমোদিত রুট অমান্য করে ভিন্ন রুটে বাস-মিনিবাস চলাচল বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।
রোববার (১৬ নভেম্বর) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন রুটে রুট পারমিটে বর্ণিত শর্ত অমান্য করে অনেক বাস-মিনিবাস চলাচল করছে। এতে সড়ক-মহাসড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। রুট পারমিটে বর্ণিত শর্ত অমান্য করে সড়ক-মহাসড়কে বাস-মিনিবাস চালনা করা সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৭৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতে অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
এ অবস্থায় রুট পারমিট বাদে বা মেয়াদোত্তীর্ণ রুট পারমিট ব্যবহার বা অনুমোদিত রুট অমান্য করে ভিন্ন রুটে বাস-মিনিবাস চলাচল থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছে বিআরটিএ। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
এমএমএ/কেএসআর