অতিরিক্ত আইজিপি-ডিআইজিসহ ৩১ কর্মকর্তাকে বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ পুলিশ/ফাইল ছবি

অতিরিক্ত আইজিপি, ডিআইজি ও পুলিশ সুপারসহ মোট ৩১ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা পৃথক তিন প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়। এগুলোতে সই করেন উপ-সচিব আবু সাঈদ।

প্রজ্ঞাপনগুলোর মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত আইজিপি, তিনজন ডিআইজি, ১১ জন অতিরিক্ত ডিআইজি এবং ১৬ জন পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের মো. ফজলুল করিমকে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর, পুলিশ টেলিকমের ডিআইজি মো. রফিকুল ইসলাম গনিকে হাইওয়ে পুলিশে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. নজরুল ইসলামকে এপিবিএন সদর দপ্তরে ও হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি সালমা বেগমকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়েছে।

এছাড়া গাইবান্ধার পুলিশ সুপার নিশাত এঞ্জেলাকে পুলিশ সদর দপ্তরে, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিলকে পিবিআইয়ে, পাবনার পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খানকে সিআইডিতে ও নীলফামারীর পুলিশ সুপার আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হোসেন খানকে পিবিআইতে বদলি করা হয়েছে।

