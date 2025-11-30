  2. জাতীয়

সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ফায়ার সার্ভিসের তিন ইউনিটের চেষ্টায় সচিবালয়ের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

রাজধানীর সচিবালয়ের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে আগুনের তথ্য পায় ফায়ার সার্ভিস। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার লিমা খানম।

তিনি বলেন, সচিবালয়ের নতুন ভবনে আগুন লেগেছিল। দুপুর ২টার দিকে সচিবালয়ের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবনের ১০ম তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

