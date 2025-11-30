ঢাকা-দিল্লির বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর

ঢাকা-দিল্লির বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর
ভারতের দিল্লি বায়ুদূষণের শীর্ষে রয়েছে আজ। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা রয়েছে তৃতীয় নম্বরে। এই শহর দুটির বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৮টা ৫৬ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির বায়ুর মানের স্কোর ২৩৬। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ুর মান খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে উজবেকিস্তানের তাসখন্দ। এই শহরটির দূষণ স্কোর ২৩৩ এর অর্থ সেখানকার বাতাসও খুবই অস্বাস্থ্যকর।
তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। এই শহরটির দূষণ স্কোর ২১৫ এর অর্থ এখানকার বাতাসও খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।
অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
