সচিবালয়ে আগুন, আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

সচিবালয়ে আগুন, আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
রাজধানীর সচিবালয়ের নতুন এক নম্বর ভবনের এক্সজস্ট ফ্যানের বৈদ্যুতিক সংযোগে গোলযোগের কারণে আগুন লাগে। এতে বেজে ওঠে ফায়ার অ্যালার্ম। অ্যালার্ম শুনে ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। যদিও কয়েক মিনিটের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।
আধুনিক স্থাপত্যকলায় নির্মিত ২০ তলা এ ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অফিস করেন।
দুপুর ২টার দিকে নতুন এক নম্বর ভবনের দশম তলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় বলে জাগো নিউজকে জানান সচিবালয় ফায়ার ইউনিটে দায়িত্ব পালনকারী ফায়ার ফাইটার মো. রুবেল।
তিনি বলেন, আমরা আগুন লাগার খবর পাই দুপুর ২টায়। ২ মিনিটের মধ্যে প্রথম ইউনিট সেখানে পৌঁছায়। ১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে তারা।
মো. রুবেল আরও বলেন, সচিবালয়ের নতুন এক নম্বর ভবনের দশম তলায় ভবনের বাইরের এক্সজস্ট ফ্যানে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন লেগেছিল। আগুনে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলে তারা আতঙ্কে ভবনের নিচে নেমে আসেন। আমরা দশতলা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছি। এরমধ্যে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে।
