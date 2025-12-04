খালেদার রোগমুক্তি কামনায় শুক্রবার সারাদেশে দোয়া-প্রার্থনার অনুরোধ

খালেদার রোগমুক্তি কামনায় শুক্রবার সারাদেশে দোয়া-প্রার্থনার অনুরোধ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার সারাদেশে দোয়া ও প্রার্থনা আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংস্থা-১ শাখা থেকে পত্র জারি করা হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সরকার তার আশু রোগমুক্তি কামনা করে আগামী শুক্রবার দেশের সব মসজিদে বাদ জুমআ বিশেষ দোয়া এবং সব মন্দির, প্যাগোডা ও গির্জায় প্রার্থনা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আরও পড়ুন
আজ মধ্যরাতের পর খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে
খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিতে চায় কাতার ও আমিরাত
এ অবস্থায় তার আশু রোগমুক্তি কামনা করে আগামী শুক্রবার দেশের সব মসজিদে বাদ জুমআ বিশেষ দোয়া এবং সুবিধামতো সময়ে সব মন্দির, প্যাগোডা ও গির্জায় স্ব স্ব ধর্মমতে প্রার্থনা আয়োজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয় চিঠিতে।
এ দোয়া ও প্রার্থনা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিবদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আরএমএম/কেএসআর