খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিতে চায় কাতার ও আমিরাত

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিতে চায় কাতার ও আমিরাত
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে সম্মতি জানিয়েছে কাতার। কূটনৈতিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে দোহা থেকে বিএনপিকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, কাতার ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গেও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কথা বলেছে বিএনপি। দেশটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিতে সম্মত হয়েছে।
আগামীকালই (শুক্রবার) বিএনপি চেয়ারপারসনকে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে বিএনপির একটি সূত্র।
গত ২৯ নভেম্বর কাতারের রাষ্ট্রদূত সেরাইয়া আলী আল কাহতানির কাছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা চেয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। চিঠিতে খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে ১৪ জনের নাম পাঠানো হয়েছে।
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে যাত্রার তালিকায় রয়েছেন তার পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান। চিকিৎসক হিসেবে যাচ্ছেন আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ আনামুল হক চৌধুরী, ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মো. শাহাবুদ্দিন তালুকদার, নূরুদ্দিন আহমদ, মো. জাফর ইকবাল ও মোহাম্মদ আল মামুন। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসেবে থাকছেন হাসান শহরিয়ার ইকবাল এবং সৈয়দ সামিম মাহফুজ। এছাড়া সঙ্গে রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহকারী মো. আবদুল হাই মল্লিক, সহকারী ব্যক্তিগত সচিব মো. মাসুদুর রহমান, আর গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম ও রূপা সিকদার।
২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে খালেদা জিয়াকে দ্রুত এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ার পর চিকিৎসকেরা তাকে বিশেষ নজরদারিতে রাখেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে এসডিইউ থেকে সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে ভিড় করছেন। বৃহস্পতিবার সকালেও হাসপাতালের সামনে তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
এদিকে, খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় সহযোগিতা করতে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বিল বুধবার বিকেলে ঢাকায় পৌঁছান। একই দিনে রাতের দিকে চীন থেকে চার সদস্যের আরেকটি মেডিকেল টিম ঢাকায় আসে এবং পৌঁছানোর পরই তারা এভারকেয়ার হাসপাতালে যান।
জেপিআই/এএমএ/বিএ/এমএস