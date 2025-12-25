তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের ভিড়, মহাখালীতে যানজট

তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের ভিড়, মহাখালীতে যানজট
দীর্ঘ ১৭ বছর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নির্বাসনে কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে সংবর্ধনা জানাতে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন যানবাহনে ঢাকায় এসেছেন লাখ লাখ মানুষ। ফলে রাজধানীর মহাখালী এলাকায় দেখা দিয়েছে দীর্ঘ যানজট।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর মহাখালী এলাকা ঘুরে নেতাকর্মীদের আগমন ও সড়কে যানজটের এমন চিত্র দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজধানীর মহাখালী দিয়ে সমাবেশস্থল ৩০০ফিট এলাকার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করছেন শত শত মানুষ। কেউ কেউ পিকআপে, কেউ বাসে, কেউ বা আবার পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হয়েছেন। ফলে মহাখালী থেকে বিমানবন্দগামী সড়কে দেখা দিয়েছে দীর্ঘ যানজট। মাঝে মধ্যে ধীরগতিতে গাড়ি চললেও সময়ের মধ্যে সমাবেশস্থলে পৌঁছাতে কেউ কেউ পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হয়েছেন।
এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে ট্রাফিক নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
কেআর/এএমএ/এএসএম