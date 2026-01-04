৩২৫ ভোটকেন্দ্রে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ, ব্যবস্থা নিতে ইসির নির্দেশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩২৫টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। সেখানে দ্রুত সংযোগ দিতে বিদ্যুৎ বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিবকে ইসির পাঠানো চিঠি থেকে এ বিষয়ে জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩২৫ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। এসব কেন্দ্রে সংযোগ প্রয়োজন।
গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের জন্য সারাদেশে মোট ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করেছে কমিশন।
