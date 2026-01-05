  2. জাতীয়

ভেনেজুয়েলার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

ভেনিজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশগুলোর মধ্যে উদ্ভূত সব ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কূটনীতি ও সংলাপকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে। একই সঙ্গে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিসমূহের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অভিযোগ অনুযায়ী, অবৈধভাবে অপহরণের পর তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। মাদুরো ও তার স্ত্রীকে সোমবার (৫ জানুয়ারি) আদালতে হাজির করা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

