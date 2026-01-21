প্রেস সচিব
৫০০ ড্রোনের মাধ্যমে নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রায় ৫০০টির মতো ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। এ ছাড়াও অর্ধ শতাধিক প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড থাকবে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।
শফিকুল আলম বলেন, সরকারি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনী ড্রোন দেখভাল করবে। এ কারণে আশপাশে কিছু রেস্ট্রিকশন (নিষেধাজ্ঞা) থাকবে, যাতে যে কেউ ড্রোন উড়াতে না পারে। এটিকে সমন্বিত করার জন্য খুব দ্রুত একটি কমিটি করে দেওয়া হবে।
প্রেস সচিব আরও জানান, বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
