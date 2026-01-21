তৈরি হচ্ছে ‘নির্বাচন সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশন’: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো তৈরি করা হচ্ছে ‘নির্বাচন সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশন’। পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেসপন্ডার হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসাররা এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব এসব কথা জানান।
শফিকুল আলম জানান, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
