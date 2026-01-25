সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে যা বললো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে যা বললো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাগেরহাটের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির আবেদন নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সল হাসান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে যশোর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো আবেদন করা হয়নি।
সাদ্দামের পরিবারের মৌখিক অভিপ্রায় অনুযায়ী যশোর জেলগেটে স্ত্রী ও সন্তানের লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয়েছে।
আরও পড়ুন
কারাগার থেকেই স্ত্রী-সন্তানকে শেষবিদায় জানালেন ছাত্রলীগের সাদ্দাম
বাগেরহাটে ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে পাশাপাশি দাফন
এ ঘটনায় বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যশোর জেলা প্রশাসক বা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়েছে বলে প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক নয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা করে, বিভিন্ন গণমাধ্যম সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার সমুন্নত রাখবে।
সাদ্দামের স্বজনরা অভিযোগ করেন, স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পর সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির জন্য তারা বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়ায় তারা শনিবার স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসেন। এখানেই তাদের শেষ বিদায় জানান সাদ্দাম।
বিষয়টি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।
টিটি/ইএ