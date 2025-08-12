  2. রাজনীতি

জাতীয় যুবশক্তির যুব সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতীয় যুবশক্তির সম্মেলন শুরু হয়

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে শুরু হয়েছে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) এই সম্মেলন শুরু হয়। অনুষ্ঠানে যুব ইশতেহার ঘোষণা করার কথা রয়েছে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।

এছাড়াও বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদ, আমার বাংলাদেশসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি দলগুলোর যুব সংগঠনের নেতাদেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম। সঞ্চালনা করছেন যুবশক্তির সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম।

