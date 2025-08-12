সামান্তা শারমিন
মিডিয়ায় আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেছেন, ইদানিং মিডিয়া প্রেজেন্স দেখেন, টকশো গুলো দেখেন। দেখবেন খুব স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করার, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫- এ এসব কথা বলেন তিনি। যুব সম্মেলন আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি।
সামান্তা শারমিন বলেন, এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে। এটি শুধু এনসিপি এবং যুব শক্তির কাজ নয়, যুবকদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। রাজনৈতিক পক্ষকে নতুন করে ভাবতে হবে, তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করবেন নাকি নতুন রাজনীতি করবেন।
মিডিয়া এস্টাবলিশমেন্ট, আমলা এস্টাবলিশমেন্ট, আর্মি এস্টাবলিশমেন্ট রুখে দিয়ে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা হবে, যোগ করেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক।
এনএস/কেএসআর/এমএস