স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও কেন দিল্লি-পিন্ডি স্লোগান দিতে হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
জাতীয় যুবশক্তির সম্মেলনে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের/ ছবি- জাগো নিউজ

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশে কেন দিল্লি-পিন্ডির স্লোগান দিতে হচ্ছে- এমন প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

তিনি বলেন, আমরা নেতারা মনে করি ক্ষমতায় আসতে হলে অন্যদের সহযোগিতা লাগবে। বিদেশি কোনো শক্তির সহায়তা লাগবে। জুলাইয়ে যুবকরা প্রমাণ করেছে আমাদের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা লড়াই করতে জানি, ঐক্যবদ্ধ হতে জানি, জীবন দিতে জানি। শুধু পরাজয় জানি না।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫- এ এসব কথা বলেন তিনি। যুব সম্মেলন আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি।

যুব সম্মেলনে ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, জাতিসত্তার স্পন্দিত হৃদয়ের নাম হচ্ছে যুবক। আজ বাংলাদেশের স্পন্দিত একটি অংশই সম্মেলন উপস্থিত হয়েছে। স্লোগান দেওয়া হচ্ছে- আমরা দিল্লি নই, আমরা পিন্ডি নই, আমরা বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, ৫৪ বছর পরও স্বাধীন দেশে কেন দিল্লি-পিন্ডির স্লোগান দিতে হচ্ছে আমার বাংলাদেশে? এজন্য আমি মনে করি না আমাদের মধ্যে কোনো আইডেনটিটি ক্রাইসিস আছে, তবে আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা আছে। এই হীনমন্যতা বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

