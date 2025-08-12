তারেক রহমান শহীদ জিয়ার প্রতিচ্ছবি: টুকু

তারেক রহমান শহীদ জিয়ার প্রতিচ্ছবি: টুকু
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু বলেছেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রতিচ্ছবি হলেন তারেক রহমান। দেশের মানুষ তাই ভাবতে শুরু করেছে।
তিনি বলেন, যখন অজপাড়া গাঁয়ের একজন ক্ষুদে ফুটবলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের আর বুঝতে বাকি নেই যে, আগামীর নেতৃত্ব তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ছাত্রদল, যুবদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘যুব সমাজের প্রত্যাশা ও বিএনপির পরিকল্পনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
টুকু বলেন, আজকের যুবসমাজ চায়, আগামীর বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্রের বাংলাদেশ। বিগত ১৪, ১৮, ২৪ সালে তরুণ ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। তাদের পছন্দমতো, সরকারে কে বসবে সেটাতে ভূমিকা রাখতে পারেনি। আজকে শত শহীদের রক্তে, শত নেতাকর্মীর জেল-নির্যাতনের বিনিময়ে দেশ মুক্ত হয়েছে। আগামীর বাংলাদেশ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।
এর আগে, বিকেল সাড়ে ৩টায় কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে যুব সমাবেশ শুরু হয়। সভায় স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
