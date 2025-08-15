এরশাদের লাঙ্গল জি এম কাদেরের কাছেই থাকবে: জাপা মহাসচিব
এরশাদের লাঙ্গল জি এম কাদেরের কাছেই থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমন মন্তব্য করেন তিনি।
জাপার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়ে জানতে চাইলে শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, আইনি ব্যাখ্যাটা আমাদের জি এম কাদেরের পক্ষেই আছে। জি এম কাদেরের স্বাক্ষরেই আছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আইনি ব্যাখ্যায় দেখিয়েছি যে এটি অন্য কারো নিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নির্বাচন কমিশনের যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা আছেন, তারা আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করে ন্যায়বিচার করবেন। জি এম কাদেরের লাঙ্গল, এরশাদের লাঙ্গল জি এম কাদেরের কাছেই থাকবে।
জাপার অন্য একটি অংশ ইসিতে এসে জাতীয় পার্টি নিজেদের দাবি করার বিষয়ে তিনি বলেন, গত ২৮ জুন কাউন্সিল করাকে কেন্দ্র করে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সিনিয়র কিছু নেতা জি এম কাদেরকে ছাড়াই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তাদের রেজুলেশনের মাধ্যমে বহিষ্কার করা হয়। ওই চিঠি চ্যালেঞ্জ করে তারা মামলা করেন। তবে সেটা এখনো কার্যকর আছে। আইনগতভাবে জি এম কাদেরের পক্ষেই লাঙ্গল প্রতীক থাকবে।
সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের গড়া দলটি তার মৃত্যুতে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছে। স্ত্রী রওশন এরশাদপন্থিদের সঙ্গে ভাই জি এম কাদেরপন্থিদের লড়াই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও ইসি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তবে জি এম কাদেরের অংশকেই সে সময় স্বীকৃতি দিয়েছিল ইসি। সম্প্রতি ফের একটি অংশ ইসির কাছে জাপাকে নিজেদের বলে চিঠি দিয়েছে। জাপার প্রতীক হচ্ছে লাঙ্গল।
এমওএস/এএমএ