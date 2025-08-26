জিয়াউর রহমানের সমাধিতে সাবরিনার পদচারণায় ক্ষুব্ধ মুন্না
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে বিতর্কিত চিকিৎসক সাবরিনার শ্রদ্ধা জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না। সোমবার (২৫ আগস্ট) ফেসবুকে এক স্ট্যাটাস দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
এছাড়াও যাদের হাত ধরে তিনি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান মুন্না।
ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, বিতর্কিত ডাক্তার সাবরিনা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে যাওয়ার সাহস পেল কোথা থেকে? তাকে যারা নিয়ে গেছে তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
স্ট্যাটাস দেওয়ার পর থেকে নেটিজেনরা তার এ পোস্টে নানা মন্তব্য করছেন। কেউ লিখছেন- সহমত ভাই, কেউবা লিখছেন- ধন্যবাদ আপনাকে ভাই, আবার কেউ লিখেছেন- সুযোগসন্ধানীদের বিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া উচিত।
