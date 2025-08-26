  2. রাজনীতি

ফেসবুকের বিরুদ্ধে মামুনুল হকের জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক অভিযোগ করেছেন, ফেসবুক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে একপাক্ষিক ও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি জানান, তার ব্যক্তিগত আইডি ও অফিসিয়াল পেজ বারবার রিমুভ বা সাসপেন্ড করা হচ্ছে। এমনকি তার নাম, বক্তব্য বা ছবি প্রকাশ হলেই দলীয় পেজ, গণমাধ্যম ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলো অযৌক্তিকভাবে রেস্ট্রিকশনের মুখে পড়ছে। এ অবস্থায় সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় তিনি একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তিনি।

সোমবার বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রচার সম্পাদক ও মিডিয়া সমন্বয়ক হাসান জুনাইদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাওলানা মামুনুল হক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক কর্তৃপক্ষের একপক্ষীয়, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছেন। তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি ও অফিশিয়াল পেজ একের পর এক রিমুভ ও সাসপেন্ড করা হচ্ছে। শুধু তা–ই নয়, তার নাম, বক্তব্য বা ছবি প্রকাশ করামাত্রই দলীয় পেজ, গণমাধ্যম ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলো অযৌক্তিকভাবে রেস্ট্রিকশনের কবলে পড়ছে।

এমন পরিস্থিতিতে তিনি জিডি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক নেতাকে টার্গেট করে বাধাগ্রস্ত করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ভয়ংকর আঘাত।

জিডিতে মামুনুল হক উল্লেখ করেন, কয়েক মাস ধরে ফেসবুকে আমার নাম, বক্তব্য ও ছবি অন্যায়ভাবে রেস্ট্রিকশন ও ব্লক করা হচ্ছে। ফলে আমার ব্যক্তিগত আইডি ও অফিশিয়াল পেজ একাধিকবার বন্ধ হয়ে গেছে। এতে আমি সামাজিক, পেশাগত ও রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি।

খেলাফত মজলিসের আমির আরও বলেন, একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে তাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে স্তব্ধ করার স্পষ্ট অপচেষ্টা। তিনি আইন মেনে থানায় জিডি করেছেন।

মেটা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

আরএএস/এমআইএইচএস

