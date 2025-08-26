হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ৬ সেপ্টেম্বর
হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল আগামী ৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে এরই মধ্যেই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
গঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে অ্যাডভোকেট মঞ্জুর উদ্দিন আহমেদ শাহীনকে। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন ও অ্যাডভোকেট মুদ্দত আহমেদ।
এছাড়া কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন—
অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান সানু, অ্যাডভোকেট মো. শাহীন মিয়া খন্দকার, অ্যাডভোকেট মো. আবুল ফজল, অ্যাডভোকেট মো. ফয়সল আহমেদ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মো. আছকির উজ্জামান, অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক, অ্যাডভোকেট কুতুব উদ্দিন আহমেদ জুয়েল, অ্যাডভোকেট গুলজার আহমেদ খান, অ্যাডভোকেট এজে জালাল আহমেদ, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, অ্যাডভোকেট সৈয়দ জাদিল উদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট আব্দুল কাইয়ুম, অ্যাডভোকেট মঈনুল হোসেন দুলাল।
কেএইচ/এমআইএইচএস