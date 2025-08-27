  2. রাজনীতি

হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি: কাউন্সিলের আগে পাঁচ নেতার পদত্যাগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০১ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি: কাউন্সিলের আগে পাঁচ নেতার পদত্যাগ

আগামী ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের আগে একসঙ্গে পদত্যাগ করেছেন দলের স্থানীয় পাঁচ শীর্ষ নেতা।

ঠিক আগেই জেলা বিএনপির ১ম যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ জি কে গউছ, যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট হাজী নুরুল ইসলাম, হাজী এনামুল হক ও মো. এনামুল হক সেলিম স্বেচ্ছায় জেলা বিএনপির পদ থেকে অব্যাহতি চান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তাদের পদত্যাগপত্র কেন্দ্রীয় বিএনপি গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এর আগেই এই পাঁচ নেতার পদত্যাগে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

কেএইচ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।