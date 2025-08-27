  2. রাজনীতি

হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির কাউন্সিল পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন গঠন

প্রকাশিত: ১২:৪১ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন ও কাউন্সিল পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এই কমিশন গঠন করা হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাডভোকেট মঞ্জুর উদ্দিন আহমেদ শাহীনকে।

সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন ও অ্যাডভোকেট মুদ্দত আহমেদ।

এছাড়াও কমিশনার হিসেবে আছেন মিজানুর রহমাান চৌধুরী, মতিউর রহমান সানু, শাহীন মিয়া খন্দকার, আবুল ফজল, ফয়সল আহমেদ চৌধুরী, আছকির উজ্জামান, ফজলুল হক, কুতুব উদ্দিন আহমেদ জুয়েল, গুলজার আহমেদ খান, এজে জালাল আহমেদ, আফজাল হোসেন, সৈয়দ জাদিল উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল কাইয়ুম এবং মঈনুল হোসেন দুলাল।

