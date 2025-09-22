সিইসির সঙ্গে বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নতুন দল নিবন্ধনের কাজ গুছিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদনের পর যোগ্য দলগুলোর বিষয়ে আপত্তি রয়েছে কি না সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
প্রতিনিধিদলে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ উপস্থিত রয়েছেন। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে থাকা ২২ দলের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে অস্তিত্ব, কমিটিসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদির সরেজমিনে তদন্ত শেষ হয়েছে। আলোচনায় থাকা নতুন দল এনসিপিসহ কয়েকটি দল নিবন্ধন পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে বলে আভাস মিলেছে।
এনসিপির নিবন্ধন পাওয়ার বিষয়ে বরাবরই আশাবাদী বলে জানান দলের নেতারা। তবে দলীয় প্রতীক শাপলা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানানো হয় ইসির তরফ থেকে।
এনসিপি শাপলার পাশাপাশি সাদা ও লাল শাপলা প্রতীক চেয়ে আবেদনে করেছে। কিন্তু তালিকায় এ ধরনের নির্বাচনী প্রতীক রাখেনি ইসি এবং আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রতীক তালিকাও সংশোধন আকারে ভোটিংয়ের অপেক্ষায়।
