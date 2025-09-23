  2. রাজনীতি

যেখানে আওয়ামী লীগ সেখানেই মাইর: হামীম

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যেখানে আওয়ামী লীগ সেখানেই মাইর: হামীম
ঢাবির কবি জসীমউদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম/ছবি> ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আওয়ামী লীগের হয়রানিমূলক ও আক্রমণাত্মক আচরণের কারণে এবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি জসীমউদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম। এর আগে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

এরপরই আওয়ামী লীগ ও এর নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দেওয়া এক ফেসবুক পোস্টে এমন হুঁশিয়ারি দেন শেখ তানভীর বারী হামিম।

সংক্ষিপ্ত ওই পোস্টে তিনি লেখেন, যেখানে আওয়ামী লীগ সেখানেই মাইর আজ থেকে...no mercy।

যেখানে আওয়ামী লীগ সেখানেই মাইর: হামীম

সোমবার যখন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ডিম নিক্ষেপ করেন তখন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা তার সঙ্গে ছিলেন। এ নিয়ে পরবর্তীতে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন তিনি।

আরও পড়ুন

বিদেশে পালিয়েও হাসিনা ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি
আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে বিকেলে শাহবাগে এনসিপির বিক্ষোভ

ওই পোস্টে ডা. তাসনিম জারা লেখেন, আজ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর আমাদের দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলা হয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে, গালিগালাজ করা হয়েছে। এটি ব্যক্তি আখতার হোসেনের ওপর আক্রমণ নয়, তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে করা হয়েছে। কারণ, তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন সেই দলকে, যে দল ফ্যাসিবাদের কাঠামো ভেঙে দিতে প্রতিনিয়ত কাজ করছে।

তিনি আরও লেখেন, এই হামলা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলো যে পরাজিত শক্তির ভয় ও হতাশা কতটা গভীর। আমি নিশ্চিত এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না, তার দৃঢ়তা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।