ভারতের আশীর্বাদে আর কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না: সারজিস

ভারতের আশীর্বাদে আর কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না: সারজিস
ভারতের আশীর্বাদে বাংলাদেশে আর কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এনসিপির বিক্ষোভ সমাবেশে সারজিস এ মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্র সফররত দলটির নেতাদের ওপর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলা এবং ডিম নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে এ সমাবেশ হয়।
সারজিস বলেন, ‘মনে রাখতে হবে ২০২৪-এর অভ্যুত্থান শুধু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল না। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান, বাংলাদেশে ভারত যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধেও ছিল। আধিপত্যবাদী ভারত এখনো ক্ষমা চায়নি। খুনি হাসিনাকে তাদের আশ্রয়ে রেখেছে। তাদের আশীর্বাদে এই বাংলাদেশে আর কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না।’
এনসিপির এ নেতা বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমরা তাদের কাছে জানতে চাই- ক্ষমতায় আসার জন্য তারা জনগণের আস্থা যখন প্রতিনিয়ত হারাতে বসেছে, তখন কি তারা ভারতের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করে, তাদের খুশি করে, আওয়ামী লীগের পিঠ চাপড়ে, জাতীয় পার্টির সঙ্গে নেগোসিয়েশন করে ক্ষমতায় আসতে চায় কি না।’
‘আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই- সেটা বিএনপি হোক, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল হোক বা নির্বাচন কমিশন হোক; তারা যদি মনে করে জনগণের রায়ের বিপক্ষে গিয়ে, বিভিন্ন প্রভাবকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এজেন্সি-দল বা ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, আমাদের মার্কা আটকে, আমাদের নিয়ে কটূক্তি করে এগিয়ে যাবে ও ক্ষমতায় বসবে- এই আশা তাদের পূরণ হবে না,’ যোগ করেন সারজিস।
এনসিপির মুখ্য সংগঠক হুঁশিয়ারি দেন যে পিঠ বাঁচিয়ে এ বাংলাদেশে চলার স্বভাব যে দেখাবে তার এ দেশে পিঠ বাঁচিয়ে চলা হবে না।
