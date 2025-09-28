বিএনপির সামনে তরুণদের মন জয়ের লড়াই

বিএনপির সামনে তরুণদের মন জয়ের লড়াই
বাংলাদেশের রাজনীতিতে তরুণ ভোটাররা সব সময়ই একটা বড় শক্তি। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, দেশের মোট ভোটারের প্রায় ৩০ শতাংশ বা প্রায় চার কোটিই তরুণ। এই ভোট জাতীয় নির্বাচনে হতে পারে বড় ফ্যাক্টর। গত এক বছরে নানা কারণে আলোচিত-সমালোচিত দল বিএনপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এই তরুণ ভোটারদের মন জয় করা।
২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন তরুণরা। এর পরের নির্বাচনগুলোতে তরুণরা সেভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। নির্বাচনগুলোও ছিল বিতর্কিত। তাই তরুণ সমাজ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। প্রথমবার ভোট দেবেন এমন ভোটারের সংখ্যাও অনেক।
বিএনপি নেতারা বলছেন, দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া তরুণ প্রজন্মকে সামনে রেখেই তারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়তে চান। এজন্য কর্মসংস্থান, জীবনমুখী শিক্ষা, বিদেশি ভাষা শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
ডাকসু-জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবি ও তরুণ ভোট
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডাকসু ও জাকসুর মতো ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশের মানুষের ছিল ব্যাপক আগ্রহ। অনেকে এই ভোটকে জাতীয় নির্বাচনের ছায়া হিসেবে দেখেছেন। তবে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে। ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের একটি পদেও জিততে পারেনি ছাত্রদল। ভোটের হারও তুলনামূলক কম। জাকসুতে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জন করলেও ভোট ছিল কম।
দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের তরুণ ভোটাররা কেন বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের প্রতি আস্থা রাখলো না তা নিয়ে চলেছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। যদিও ছাত্রদলসহ কেন্দ্রীয় নেতারা এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। অনেকে কথা বলতেই রাজি হননি।
তবে ছাত্রদল সাবেক নেতা ও কয়েকজন বিএনপি নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সাংগঠনিক ব্যর্থতা, সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করতে না পারা, অন্তর্কোন্দল, দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে চাঁদাবাজি-দখলদারির অভিযোগ, গেস্টরুম কালচারের আতঙ্ক, দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাসে অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীদের মন জয় করতে পারেনি ছাত্রদল। এই নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দলের নেতাকর্মীরা।
ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান বলেন, ‘দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাসে অনুপস্থিতি, জামায়াতপন্থি প্রশাসন মোকাবিলা করতে না পারা, অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে ব্যর্থতা, সাংগঠনিক স্থবিরতা ও অনলাইনে পরিকল্পিত প্রচারণায় দুর্বলতা—সব মিলিয়েই এ বিপর্যয় ঘটেছে।’
যুব প্রত্যাশা
রাজধানীর ইস্কাটনের ব্যবসায়ী যুবক হাসিবুল ইসলাম সোহাগ বিএনপির প্রতি প্রত্যাশার কথা জানান। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিএনপি ও গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া দলগুলোর প্রতি আকাশচুম্বী প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। মাদক ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় ও নৈতিক চর্চায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর কর্মসংস্থানের টেকসই ব্যবস্থা করতে পারলেই তরুণরা বিএনপির প্রতি আস্থাশীল হবে।’
ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বগুড়ার বাসিন্দা মামুনুর রশিদ মুকুল। তিনি মনে করেন, ‘মাদক, চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে বেকার তরুণ যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে মানুষ সে দলের প্রতি আস্থা রাখবে।’
যুব উদ্যোগ
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়মিত কর্মসূচি পালন করছে। পাশাপাশি ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ নামে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের মেধাবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রভৃতি সেল গঠন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে।
আরও পড়ুন
জনগণ যেভাবে চায় বিএনপি নেতাকর্মীদের সেভাবেই চলতে হবে
সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক
২০০ আসন পেলেও বিএনপি একা সরকার গঠন করবে না: খসরু
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান, পড়াশোনা কিংবা খেলাধুলায় নানারকম ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও বরাবরই উৎসাহ দিয়ে এসেছে বিএনপি। নিজের তৈরি উড়োজাহাজে আকাশে ওড়া মানিকগঞ্জের তরুণ জুলহাস মোল্লার (২৮) পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার নির্দেশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ শিবালয় উপজেলার জাফরগঞ্জে জুলহাস মোল্লার সঙ্গে দেখা করে তাকে প্রেরণা জোগাতে ৫০ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা দেয়।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদলের উদ্যোগ
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর জন্য তিন মাসব্যাপী তিন ডোজ ফ্রি হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম করেছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি হেলথ ক্যাম্প করেছে দলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
ক্রীড়া কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে ছাত্রদল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বলে জানান ইয়াহিয়া। তার ভাষায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা বাড়ানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ফুটবল টুর্নামেন্টসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চায়ও ছাত্রদলের কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।’
‘সবার আগে বাংলাদেশ’ ক্যাম্পেইন
বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ ব্যানারে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া- এই চারটি শহরে কনসার্টটের আয়োজন করা হয়। ঢাকার কনসার্টটি হয় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি সংগীতের আগ্রাসন রুখে দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তখন জানান আয়োজক সংগঠনের সভাপতি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।
বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে র্যালির রেওয়াজ থাকলেও রাজধানীতে যানজট ও জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বাতিল করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। এর পরিবর্তে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি খাল-নর্দমা পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচি পালন করে।
বিএনপির যুব নীতি
দলটির ঘোষিত ৩১ দফার ২২ দফায় যুবসমাজের জন্য আলাদা নীতিমালার কথা বলা আছে। এর মধ্যে রয়েছে- এক বছর বেকার ভাতা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পুষ্টিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি।
জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন জাগো নিউজকে বলেন, ‘গত ১৬ বছর তরুণরা ভোট দিতে পারেনি। তাদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও নৈতিকতার উন্নয়ন আমাদের অঙ্গীকার। আমরা শুনেছিলাম ঘরে ঘরে চাকরির কথা। বিএনপি বলছে, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে প্রথম আঠারো মাসে এক কোটি তরুণ বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বেকার ভাতা পাবে। দলীয় আনুগত্য না, তার যোগ্যতা থেকেই সে চাকরি পাবে।’
নয়ন আরও বলেন, ‘শুধু চাকরি দেওয়াই নয়, আমরা চাই তরুণরা নিজের পায়ে দাঁড়াক। এজন্য আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ ঋণ, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা তৈরির প্রকল্প, কৃষি ও শিল্পখাতে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমরা চাই তরুণরা শুধু চাকরিজীবী নয়, উদ্যোক্তাও হোক।’
তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ সময় বেকার থাকা তরুণদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি এমনকি অপরাধ প্রবণতাও বেড়েছে। তাই কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিকতার চর্চা জরুরি। তরুণরা যেন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে।’
ডক্টর আব্দুল মঈন খানের নেতৃত্বে চীন সফরের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে নয়ন বলেন, ‘চীন সফরে গিয়ে দেখলাম, আমাদের বাংলাদেশিরা চাইনিজ ভাষা না জানার কারণে পিছিয়ে আছে। একই অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যে। আরবি না জানার কারণে নিম্নস্তরের কাজ করছে এবং কম উপার্জন করছে। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর জন্য ভাষা শিক্ষা, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হবে। আজকের তরুণরা শুধু দেশের ভেতরে নয়, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায়ও যেন টিকে থাকতে পারেন, সেদিকেও বিএনপি গুরুত্ব দিচ্ছে।’
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, ‘দলের ঘোষিত ৩১ দফায় তরুণদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি তহবিল গঠন করতে পারলে প্রথমেই এক কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করা হবে এবং বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হবে।’
তরুণদের সুস্থ বিনোদন
বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নৌকাবাইচ, হাডুডু- এসব খেলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তরুণদের দলবদ্ধতা ও সুস্থ সংস্কৃতিই সমাজকে এগিয়ে নেবে। আমরা চাই তরুণরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে বের হয়ে মাঠে নামুক। খেলাধুলা শুধু শরীরকে নয়, মনকেও সুস্থ রাখুক।’
তিনি বলেন, ‘সমাজে আজ যে ভাঙন তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি তরুণদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দিয়ে নীতি প্রণয়ন করছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল তরুণ প্রজন্মের হাতে গড়া।’
চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল মনে করিয়ে দেন, বিএনপি প্রথম যুব মন্ত্রণালয় গঠন করেছিল। এখনো দলটির নীতিমালায় ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, সামাজিক বনায়ন ও জনশক্তি রপ্তানির মতো উদ্যোগ রয়েছে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এ বিষয়ে জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিএনপি যুব সমাজকে সব সময় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে এই যুবসমাজকে সংগঠিত করার জন্য। আমরা চাই, তরুণরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নিক, যেন তারা দেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে পারে।’
তরুণদের নিয়ে তারেক রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একাধিক বক্তব্যে প্রচলিত স্লোগাননির্ভর রাজনীতির সমাপ্তির কথা বলেছেন। তার ভাষায়, জনগণ এখন বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা চায়। তরুণরা রাজনীতিকে ক্ষমতার খেলা হিসেবে নয়, সবার অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা একটি মহৎ ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চায়।
তিনি তরুণদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, বিদেশি ভাষা শিক্ষা, স্বল্পমেয়াদি টেকনিক্যাল কোর্স, আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে, স্টার্টআপ ফান্ড, ইনকিউবেশন সেন্টার এবং খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
তিনি তরুণদের আহ্বান জানান বিএনপির পাশে থেকে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করার জন্য।
কেএইচ/এএমএ/এএসএ/এমএস