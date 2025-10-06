  2. রাজনীতি

বিসিবি নির্বাচন নিয়ে ইশরাক

অচিরেই এই জাতীয় বেইমানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন/ফাইল ছবি

বিসিবির জালিয়াতির সিলেকশন সাধারণ জনগণ ও ক্রীড়া সংগঠকরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

ইশরাক বলেন, ‘বিসিবির জালিয়াতির সিলেকশন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সাধারণ জনগণ ও ক্রীড়া সংগঠকরা। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশকে স্থিতিশীল রাখতে এখন কিছু বলা হচ্ছে না।’

তিনি বলেন, ‘অচিরেই এই জাতীয় বেইমানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের দেশের আইন মেনেই এই ভুয়া বোর্ড লাথি মেরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে।’jagonews24

বিতর্ক আর নানা নাটকের পরও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলে।

