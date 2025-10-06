‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে পরিচালক নির্বাচিত হলেন পাইলট
৪৩ জন ভোটার ছিলেন সার্ভিসেস, বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক ক্রিকেটার, কোয়াবের। এই ৪৩ জন ভোটার ‘সি’ ক্যাটাগরির। যেখান থেকে নির্বাচিত হবেন মাত্র একজন পরিচালক। প্রার্থী ছিলেন দুজন। সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট এবং সাবেক ক্রিকেটার ও কোয়াবের সম্পাদক দেবব্রত পাল।
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস ছিল এই ক্যাটাগরির নির্বাচনে। দুই প্রার্থীই ছিলেন সমান জনপ্রিয়। খালেদ মাসুদ পাইলট এবং দেবব্রত পালের মধ্যে কে জিতবেন, তা আগে থেকে অনুমান করার মতো কিছু ছিল না।
তবে, ভোটের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত খালেদ মাসুদের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি দেবব্রত পাল। ৪৩ ভোটের মধ্যে ৩৫টি ভোট পেয়ে ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে বিসিবির পরিচালক নির্বাচিত হলেন খালেদ মাসুদ পাইলট। দেবব্রত পাল পেয়েছেন মাত্র ৭ ভোট। একটি ভোট নষ্ট হয়েছে।
আজ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর ফল ঘোষণা হলে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন করেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে পরাজিত প্রার্থী দেবব্রত পাল। তিনি নির্বাচনকে প্রহসনের বলেননি, তবে বলেছেন- এটা ছিল প্রভাবিত নির্বাচন।
নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে দেবব্রত বলেন, ‘এই নির্বাচনকে আমি প্রহসনের বলবো না। তবে প্রভাবিত নির্বাচন বলবো। কারণ, বিসিবি এমপ্লয়ী ও এনএসসির প্রভাবে ভোটাররা আমাকে ভোট দেননি। দিয়েছেন সাবেক একজন অধিনায়ককে। অর্থাৎ নির্বাচনে স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে।’
বিসিবি নির্বাচনে কিছু একটা হচ্ছে, সেটা দেখার জন্যই নির্বাচন করেছেন বলে দাবি করেন দেবব্রত। তিনি বলেন, ‘জানতাম যে কিছু একটা হচ্ছে। কী হচ্ছে, সেটা দেখার জন্যই আমি নির্বাচন করেছি।’
